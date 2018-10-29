Атомэнергоремонт и Атомфлот подписали трёхлетний договор о сотрудничестве

Москва, , 12:39 — REGNUM Трёхлетний контракт на техническое обслуживание, ремонт оборудования и систем судов, ядерных реакторов, двигателей и турбин атомных ледоколов заключили российские предприятия Атомэнергоремонт и Атомфлот. Об этом 29 октября сообщили в группе внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».

Отмечается, что компания Колатомэнергоремонт (филиал Атомэнергоремонта в Мурманске) выполняет значительный объём работ на объектах Атомфлота начиная с 2011 года. Предприятие располагает необходимой инфраструктурой для решения поставленных задач.

«Мы тесно сотрудничаем уже много лет и довольны работой друг друга», — пояснил и.о. гендиректора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

На предприятии также подчеркнули, что выполнение важнейших работ по техническому обслуживанию и ремонту судов и атомного ледокольного флота позволит обеспечить надежное и устойчивое судоходство на ледовых трассах Северного морского пути в суровых условиях Крайнего Севера.

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