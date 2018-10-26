Вторая активная зона для ледокола «Сибирь» направлена на испытания

Москва, , 13:52 — REGNUM Специалисты Машиностроительного завода (Электросталь) направили на нейтронно-физические испытания вторую активную зону для ледокола «Сибирь». Об этом 26 октября сообщает пресс-служба компании ТВЭЛ.

Испытания должны подтвердить работоспособность и технические характеристики активной зоны. Следующим этапом должна стать окончательная сборка, гидравлическая тарировка и приемка готовой продукции ОТК и Регистром судоходства.

Директор по производству спецтехники ПАО «МСЗ» Павел Сериков сообщил, что завершающая стадия процесса изготовления и поставки активной зоны для ледокола «Сибирь» не должна вызвать никаких затруднений у коллектива Машиностроительного завода.

«Эта работа успешно освоена и квалифицирована еще на стадии приемочных испытаний головного изделия. Текущая поставка должна быть выполнена в полном соответствии с договором», — сказал он.

Напомним, в 2018 году по заказу ФГУП «Атомфлот» в ПАО «МСЗ» были изготовлены активная зона для атомного ледокола «Вайгач» и первая активная зона для универсального атомного ледокола «Сибирь».

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