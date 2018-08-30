Станция «Дубравная» в Казани: метростроителя банкротят

Казань, , 12:42 — REGNUM Обоснованность требований о признании банкротом подрядчика станции «Дубравная», официально открытой сегодня, 30 августа 2018 года в Казани, Арбитражный суд Татарии рассмотрит 5 сентября 2018 года. Истцом выступает налоговая служба, которая пытается добиться банкротства метростроительной компании республики с 15 июня 2018 года, когда был подан иск. Размер задолженности, вменяемой УФНС по РТ, превышает 90,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск налоговая служба подала в середине июня 2018 года, вменив задолженность в размере 202 677 268,28 рубля, но позднее снизив сумму, так как часть долга была выплачена. 5 июля 2018 года дело было принято к производству, но на это определение АО была подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой суд второй инстанции 9 августа 2018 года отказал.

В дело в качестве третьих лиц привлекли ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», министерство финансов РТ и ПАО «Ак Барс» Банк.

«Стороны заявили совместное ходатайство об отложении судебного заседания для проверки расчетов, урегулирования спора мирным путем», — отмечается в определении суда с уточнением, что обоснованность претензий иска рассмотрят 5 сентября 2018 года.

Между тем крупные финансовые претензии к метростроителям имеет не только налоговое ведомство. В январе 2018 года АО «Московский метрострой» потребовало взыскать с казанской компании 86 805 291,33 рубля, позднее сумму истец уменьшил до 56 845 811,91 рубля. 31 мая 2018 года производство по делу было прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение, по которому АО «Казметрострой» обязался тремя частями уплатить весь долг, завершив выплаты до 30 сентября 2018 года.

Также претензии на 11 121 727,74 рубля к АО выставила московская компания «СпецПромСтрой». Дело начнут слушать в Арбитражном суде Москвы 1 октября 2018 года.

Ещё одна московская компания — ООО «Мостоннельстрой» требует взыскать с казанского общества задолженность за невыполнение работы по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами. Сумма составляет 13 065 746,67 рубля. Дело из суда Москвы в конце мая 2018 года было передано в Арбитражный суд Татарии.

Между тем АО «Казметрострой», достроившее станцию метро «Дубравная», планирует уже в 2018 году начать прокладку второй ветки метрополитена Казани и строительство станции «Сахарова». Объём инвестиций в проект составит 4−5 млрд рублей. Об этом на открытии станции 30 августа 2018 года сообщил директор компании Марат Рахимов.

«В районе улицы Сахарова огорожена стройплощадка, подготовлены элементы по отделке, ремонту тоннельного комплекса. Дай бог, все будет нормально, в этом году начнем проходку. Будет примерное финансирование — от этого и сроки будут зависеть», — цитирует Разимова издание «Татар-информ».