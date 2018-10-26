В ноябре ФАС определит размер штрафа операторам по внутрисетевому роумингу

Москва, , 12:01 — REGNUM Установить размер штрафов для операторов сотовой связи за завышение цен во внутрисетевом роуминге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может уже в ноябре. Об этом в ходе конференции «Антимонопольное регулирование в России» заявил замглавы службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, на сегодняшний день пока не установлен размер штрафов для операторов связи по факту установления «большой тройкой» монопольно высоких цен на услуги связи во внутрисетевом роуминге.

«Решения пока еще нет. Думаю, определимся в течение ноября», — цитирует его слова агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что по факту нарушения антимонопольного законодательства операторами «большой четверки» на «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 ФАС наложила штрафы.

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