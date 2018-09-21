ФАС оштрафовала «большую четверку» сотовых операторов из-за роуминга

Москва, , 15:09 — REGNUM По факту нарушения антимонопольного законодательства операторами «большой четверки» на «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штрафы. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, служба оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» по делу о национальном роуминге на 750 тысяч рублей. По словам главы агентства «РусТелеком» Юрия Брюквина, сотовые операторы получили от ФАС небольшие штрафы, поскольку выполнили предписание об отмене национального роуминга с небольшой задержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа ФАС возбудила дела в отношении сотовых операторов «большой четвёрки» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» за создание дискриминационных условий при оказании услуг SMS-рассылки организациям, в том числе банкам.

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