Правительство разрешает: «Новатэк» сможет возить СПГ на иностранных судах

Москва, , 00:49 — REGNUM Производители сжиженного природного газа (СПГ) при перевозках по Северному морскому пути смогут использовать суда под иностранными флагами до появления российских танкеров. Как сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Козак, поручение «скорректировать условия для бизнеса» уже дано Минэнерго, Минтрансу, Минпромторгу и заинтересованным компаниям.

«Мы договорились, что необходимо будет скорректировать условия для бизнеса, который занимается СПГ, чтобы они могли на переходный период, пока не будет насыщен рынок, пока не будут произведены танкеры для перевозки СПГ, на территории РФ они могли пользоваться судами под иностранным флагом», — сказал Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, суть законопроекта, предложенного весной 2018 года Минпромторгом, заключается в запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых непосредственно в российской части Арктики. Российское «происхождение» должно быть также у судов ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и судов для шельфовых ресурсных исследований.

Выгоду от такого документа в теории получат отечественные судостроительные предприятия. Однако российские заводы на данный момент не готовы к выполнению ряда крупных заказов.

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Основным пользователем Севморпути при перевозке СПГ является компания «Новатэк», чей завод на Ямале на данный момент запустил практически все очереди производства. Для перевозок от Сабетты до перевалочных пунктов в Мурманской области и на Камчатке компания заказала 15 танкеров-газовозов у южнокорейских подрядчиков, некоторые из судов уже эксплуатируются — и все ходят под иностранными флагами.

В августе 2018 года глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания обратилась в Минтранс с просьбой разрешить каботажные перевозки СПГ по Северному морскому пути судами не только под флагом России.

«Совершенно очевидно, что запрет не может стать абсолютным с 1 января 2019 года, — наконец озвучил решение правительства Дмитрий Козак. — Нужно, чтобы «Новатэк», прежде всего, продумал, какой срок нужен, какой график… Они вместе с Минэнерго, Минтрансом, Минпромторгом просчитают детали, чтобы этот срок не был очень большим, чтобы никого не расслаблять, и не такой маленький».

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