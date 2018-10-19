Плавучие хранилища СПГ на Севморпути появятся в 2022 году

Мурманск, , 23:22 — REGNUM В 2022 году на Севморпути появятся первые плавучие хранилища СПГ. Компания «Новатэк» приняла решение разместить перевалочные комплексы на Камчатке и в Мурманской области. Об этом на конференции «Арктические проекты — сегодня и завтра» сообщил начальник управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ — проектов ПАО «НОВАТЭК» Максим Минин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наиболее экономически целесообразным мы нашли создание плавучих хранилищ объемом 360 кубометров. Объем рассчитан исходя из двух товарных партий. Суда можно будет подводить с двух сторон хранилища для одновременной разгрузки и загрузки. На каждом из комплексов будет два хранилища», — сообщил Минин.

Кольский полуостров и Камчатка были выбраны для размещения хабов как границы ледовых условий.

Согласно планам компании, первый комплекс будет введен в эксплуатацию в 2022 году, второй — в 2023.

Перевалочные комплексы позволят оптимизировать процесс перевозки СПГ по Севморпути. По словам Минина, в связи с реализацией проектов компании прогнозирует увеличение грузооборота до 37,2 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, проект компании Новатэк «Арктик СПГ-2» владеет лицензиями на Салмановское (Утреннее) и на Штормовое месторождения, а также на экспорт сжиженного природного газа. Пуск первой линии запланирован на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. Планируется годовое производство 18 млн тонн сжиженного природного газа.

После введения в строй завода «Арктик СПГ-2» «Новатэк» достигнет ежегодного производства СПГ до 34 млн тонн. Планируется, что вся продукция будет вывозиться Северным морским путём, как в сторону запада, так и на восток, на рынки Азии. Для вывоза СПГ используются специальные танкеры-газовозы ледового класса, строящиеся в Корее. Четыре из них уже работают, доставляя сжиженный газ из Сабетты потребителям Европы, Азии и США.

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