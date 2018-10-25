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Лондонская биржа металлов зарегистрировала новый бренд Норникеля

Экономика

Российское предприятие добивается повышения ликвидности продукции

Москва, 25 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Лондонская биржа металлов (LME) зарегистрировала новую торговую марку NORNICKEL, который будет использоваться для торгов никелевыми катодами, выпускаемых Кольской горно-металлургической компанией. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Норникеля.

Руководитель глобальных продаж Норникеля Маркус Мойрер пояснил, что регистрация нового бренда будет способствовать повышению ликвидности продукции и прозрачности ценообразования.

Отмечается, что предприятие производит катоды по новой современной технологии электроэкстракции. Она позволяет повысить эффективность производства, качество продукции и снизить негативное воздействие на экологию. Внедрение этой технологии — продолжение крупной экологически ориентированной программы реконфигурации производственных мощностей всей группы.

Так, в 2016 году Норникель сократил вредные выбросы путем закрытия Никелевого завода в Заполярном филиале. Поставки файнштейна были переориентированы Кольскую ГМК. После закрытия завода компания прекратила выпуск никелевых марок NORILSK COMBINE H-1 и NORILSK COMBINE H-1Y, которые впоследствии были исключены из LME.

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