«Норникель» выплатит более 120 млрд рублей дивидендов за первое полугодие

Москва, , 10:53 — REGNUM Общий объем средств, которые группа «Норильский никель» направит на выплату дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2018 года, составит 122,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Решение о выплате дивидендов было принято 19 сентября на внеочередном общем собрание акционеров предприятия. Размер выплаты на одну обыкновенную акцию составляет 776,02 рубля.

Отмечается, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 1 октября 2018 года.

«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из ведущих производителей платины, кобальта, меди и других металлов. Подразделения предприятия расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

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