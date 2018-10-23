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Мэр Магадана просит руководство Колымы сохранить Дукчинскую птицефабрику

Экономика

Охлажденное куриное мясо привезти в регион за 72 часа невозможно

Мэр Магадана просит руководство Колымы сохранить Дукчинскую птицефабрику
Павел Глоба. Галя с птицами

Магадан, Магаданская область, 23 октября 2018, 08:40 — REGNUM  В Магаданской области продолжает активно обсуждаться тема закрытия производства мяса птицы и куриных яиц. Если выпускавшая эту продукцию птицефабрика Дукчинская будет закрыта из-за отказа в обеспечении госсубсидиями, то поставки куриного мяса в детские сады региона прекратятся, заявил мэр Магадана Юрий Гришан. Он настаивает на необходимости сохранения этого предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Надеюсь, министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия и правительство Магаданской области ещё раз всё взвесит и найдет возможность сохранить то, что было ранее достигнуто», — цитирует РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ мэра города.

Юрий Гришан также напомнил, что до открытия Дукчинской птицефабрики в течение трёх лет нарушались санитарные нормы: в меню школ и детских садов Колымы отсутствовала курица.

«Поэтому в Магаданской области была объявлена программа поддержки местного производителя, потому что невозможно за 72 часа привезти в регион охлажденное мясо. Решением стало возрождение местного производства мяса бройлеров. Да, это затратно, но нет цены полноценному развитию ребёнка, и нельзя сравнивать деньги и здоровье детей, тем более на Колыме. Кроме того, если мы говорим об организованном детском питании, стоит учесть, что и для остальных жителей региона в промороженном мясе мало пользы», — заявил мэр Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Дукчинской птицефабрики анонсировали её закрытие в конце 2018 года в связи с тем, что из бюджета это производство перестали субсидировать. Без господдержки цены на продукцию предприятия будут слишком высокими: яйца, из которых вылупляются цыплята, привозные, корма приходится покупать — они не выращиваются на Колыме. Размеры субсидий составляли порядка 20% от себестоимости продукции.

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Сельское хозяйство
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