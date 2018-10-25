Борьба с отмыванием: как банки в Прибалтике «закрутили гайки»

Таллин, , 10:56 — REGNUM Скандал вокруг возможного отмывания денег в прибалтийских филиалах некоторых скандинавских банков породил во всех трёх странах Прибалтики настоящую кампанию по контролю над операциями не только юридических лиц, но и физических. Во всех трёх странах — Литве, Латвии и Эстонии — уже нормой стало обязательство клиенту чётко объяснить происхождение средств. При этом, объяснение «накопил за долгие годы» не принимается — клиент в случае требования должен сам доказать, что у него были возможности накопить средства, предоставить доказательства того, что его расходы меньше доходов, предъявив в отдельных случаях даже чеки по оплате товаров и услуг.

Как сообщает Reuters, в Эстонии до сих пор этими вопросами занималась прокуратура. Однако теперь вся ответственность ложится на сами банки.

По мнению министра финансов Эстонии Тоомаса Тонисте, это будет способствовать тому, что при попытке «отмыть деньги» через эстонскую финансовую систему, потенциальный преступник подведет под существенный риск все свои активы.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, кампания по борьбе с отмыванием денег становится серьёзной головной болью для обычных жителей и юридических лиц. Например, все юридические лица в Прибалтике, вне зависимости от того, счетами каких банков они пользуются, в 2018 году должны были заполнить декларацию, где не только написать, какой оборот предполагается в их компании в будущем, но и продекларировать всех своих клиентов и заказчиков — что за предприятие, чем занимается, кто руководит, какие оплаты предвидятся. При этом декларация подавалась под девизом «Мы знакомимся со своими клиентами», но если юрлицо отказалось предоставить всю информацию, то банки честно предупреждали: счёт будет заморожен.

Аналогичная ситуация происходит с физическими лицами. В Литве в октябре в СМИ прогремел скандал, когда клиент банка Swedbank, как физическое лицо, снял со своего счёта чуть более 10 тыс. евро, которые он официально заработал. Банк мгновенно потребовал объяснить для чего снята такая сумма. Ответ «для собственных нужд, это мои честно заработанные деньги, могу в казино проиграть, а могу ремонт дома сделать» банк не устроил. Поступило требование детально написать для чего конкретно и предоставить чеки по купленным товарам или полученным услугам. В противном случае — «счёт закроем».

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Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с крупнейшим коммерческим банком Дании Danske Bank, в центре которого он оказался летом 2018 года в связи с информацией об отмывании денег, в кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживают в России и в странах бывшего СССР. Nordea и DNB также подозреваются в причастности к легализации выведенных средств. По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske Bank и литовском Ūkio Bankas.

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