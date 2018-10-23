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Главу Дагестана просят оставить налоги Сулеймана Керимова в казне Дербента

Экономика

Мэр города выступил с открытым обращением к Владимиру Васильеву

Махачкала, 23 октября 2018, 18:14 — REGNUM  Мэр города Дербента Хизри Абакаров попросил главу Дагестана Владимира Васильева оставить городу в полном объёме выделяемые членом Совета Федерации РФ от Дагестана Сулейманом Керимовым деньги. Открытое обращение к руководителю региона градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети, передаёт 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Хизри Абакаров отметил, что к нему поступает много жалоб со стороны горожан, преимущественно они касаются коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что для приведения город в порядок нужны немалые финансовые вложения.

«Уверен, наш глава пойдёт на встречу жителям Дербента и даст нам в полной мере воспользоваться возможностью восстановить город», — написал глава Дербента.

Также Абакаров указал на необходимость повышения туристической привлекательности Дербента и полной реконструкции инженерной инфраструктуры города.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2018 года сенатор Сулейман Керимов перечислит в бюджет города Дербента 1,5 млрд рублей в виде налогов. Однако по положениям налогового законодательства только 16% от начислений могут остаться в муниципальной казне. Остальные 84% должны поступить в региональный бюджет.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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