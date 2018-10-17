Нетайные выборы мэра Дербента: кому сенатор Керимов доверил власть и деньги

Дербент, Дагестан, , 13:46 — REGNUM У одного из древнейших городов России Дербента новый мэр, им стал Хизри Абакаров — помощник члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, председатель совета директоров АО «Аэропорт Махачкала». За него проголосовали единогласно все 35 депутатов городского собрания.

В ряде региональных средств массовой информации ранее озвучивались предположения, что Сулейман Керимов заключил с главой Дагестана Владимиром Васильевым неформальное соглашение, одним из условий которого является назначение на должность мэра Дербента его помощника Хизри Абакарова, за это якобы сенатор обещал направить на развитие города несколько миллиардов рублей.

Эти предположения СМИ укрепились тем фактом, что сенатор лично прибыл в Дербент для участия в церемонии избрания мэра города. Комментируя ситуацию для ИА REGNUM, политолог Эдуард Уразаев также выразил мнение, что роль Сулеймана Керимова в избрании нового градоначальника самая прямая, поскольку он прибыл на сессию городского собрания, что является беспрецедентным случаем. Кроме того, он мобилизовал туда шестерых депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и влиятельных депутатов Народного собрания Дагестана.

«Поведение врио мэра Энрика Муслимова, который перед сессией провёл совещание с депутатами городского собрания от партии «Единая Россия», показывает, что была достигнута договорённость с Владимиром Васильевым о фактическом отказе его от борьбы за кресло мэра. Взамен было дано обещание о назначении Муслимова на другую должность, предположительно, замминистра МВД Дагестана», — считает Уразаев.

По мнению эксперта, итоги голосования были бы другими, если бы оно было тайным, так как никому из депутатов горсобрания не хотелось рисковать и наживать врагов в лице членов команды Керимова.

Говоря о компетентности нового градоначальника, политолог вспоминает, что Абакаров успешно провел реконструкцию «Анжи-Арены» — бывшего стадиона «Хазар» и организовал строительство и ремонт объектов в аэропорту Махачкалы. То есть он имеет опыт управления в сфере строительства, что важно для работы мэра города. Однако, по мнению Уразаева, трудно оценить степень эффективности Абакарова как руководителя в условиях денежного дождя в проекте «Анжи» и строительстве аэропорта.

«Работа мэра требует, помимо строительных, ещё много других знаний, умений и качеств, которых может не хватить новому мэру Дербента. Тем более, что он может столкнуться со скрытым саботажем», — отметил он.

Напомним, что выступая перед депутатами, Хизри Абакаров поблагодарил Владимира Васильева за доверие, а Сулеймана Керимова за поддержку. Сенатор, в свою очередь, пообещал, что уже в текущем году в Дербент будут вложены средства, объём которых превышает годовой бюджет города. Он также добавил, что в 2019 году объем инвестиций увеличится в пять раз.

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