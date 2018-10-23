Сенатор сдержит слово: Сулейман Керимов перечислит Дербенту 1,5 млрд рублей

Махачкала, , 13:07 — REGNUM В ноябре 2018 года Совета Федерации РФ Сулейман Керимов перечислит в виде налогов первые 1,5 млрд рублей в бюджет дагестанского Дербента. С таким заявлением выступил мэр города Хизри Абакаров в ходе аппаратного совещания по обсуждению проблем муниципалитета, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе администрации города.

Однако по положениям налогового законодательства только 16% от начислений могут остаться в муниципальной казне. Остальные 84% должны поступить в региональный бюджет.

Градоначальник выразил намерение обратиться к главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой оставить городу выделенные Керимовым деньги в полном объёме для решения накопившихся проблем.

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Напомним, 16 октября на встрече с депутатами городского собрания Керимов пообещал, что уже в текущем году в Дербент он вложит денежные средства, объём которых превысит годовой бюджет города. Он также добавил, что в 2019 году объем инвестиций увеличится в пять раз.

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