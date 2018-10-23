Moody`s считает «позитивным» прогноз для банков РФ

Москва, , 15:39 — REGNUM Оценка кредитоспособности российского банковского сектора в ближайшие год — полтора изменилась со «стабильной» на «позитивную» в рассмотрении рейтингового агентства Moody`s. Об этом говорится в обзоре агентства.

Эксперты приняли во внимание стабилизацию операционной среды, улучшение качества активов и капитала банковской системы. Низкие ставки поддерживают рост кредитования: в 2018 году показатель роста составит 10%, в 2019 году может вырасти до 40−70%.

Также аналитики прогнозируют сокращение доли проблемных кредитов с 11% до 9,6% за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, общий капитал десяти богатейших российских бизнесменов растет быстрее, чем у предпринимателей из других стран. С начала 2018 года в России этот показатель увеличился на 10,8%, тогда как в США и Великобритании — на 7,5% и 3,4% соответственно.

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