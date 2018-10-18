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Российские богачи растят капиталы быстрее иностранцев

Экономика

Удалось приумножить капиталы лишь американским и британским бизнесменам

Российские богачи растят капиталы быстрее иностранцев
Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Янович Черкасский. 1988. СССР
«Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

Москва, 18 октября 2018, 14:25 — REGNUM  С начала 2018 года общий капитал десяти богатейших российских бизнесменов увеличился на 10,8%. Такой показатель — самый высокий в мире, сообщает агентство Bloomberg.

Десять крупнейших миллиардеров США нарастили богатства на 7,5% с начала года, для богачей из Великобритании показатель составляет 3,4%. Миллиардерам из других стран вовсе не удалось приумножить капиталы.

Так, совокупное состояние десяти французских миллиардеров сократилось на 0,8%, шведских — на 4,6%, швейцарских — на 5,4%, индийских на 6%. Больше всего — 27,6% — потеряли бизнесмены из Китая.

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По данным Bloomberg Billionaires Index на 18 октября, самыми состоятельными в России являются Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг.

При этом капитал Михельсона вырос на $4,3 млрд за год, Тимченко — на $4 млрд, Алекперова — на $3,5 млрд. Их состояния увеличились на фоне резкого роста цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в 2018 году поднялась на две строчки в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики. Она заняла 43-е место, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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