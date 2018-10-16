Помощник Сулеймана Керимова избран мэром Дербента

Дербент, Дагестан, , 12:26 — REGNUM Помощник сенатора Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, председатель совета ди⁠ректоров АО «Аэропорт «Махачкала» Хизри Абакаров избран мэром города Дербента. За него проголосовали единогласно все 35 депутатов городского собрания, пишет 16 октября РИА «Дербент».

Выступая перед депутатами, Хизри Абакаров заявил, что прийти в город ему рекомендовал Сулейман Керимов, и что он осознает всю возложенную на него ответственность. Кроме того, он заявил, что не будет прибегать к серьезным кадровым перестановкам.

В качестве главного приоритета своей работы новый градоначальник обозначил туризм, развитие гостиничного комплекса, а также проблемы внешнего облика города.

Бывший врио главы Дербента Энрик Муслимов провел 16 октября встречу с членами фракции «Единая Россия», на которой объявил о своем уходе, поблагодарив их за совместную работу.

Напомним, Энрик Муслимов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Дербента в марте 2018 года после добровольной отставки Малика Баглиева, который пришел работать градоначальником в апреле 2017 года с поста главы управления ФСКН РФ по Дагестану.

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Информация о смене руководителя города и прогнозы на выдвижение на новую должность Хизри Абакарова появились в СМИ ещё на прошлой неделе. Однако администрация Дербента всячески опровергала сообщения о том, что Энрик Муслимов сложит свои полномочия.

Напомним, всего на должность мэра Дербента претендовали пятеро кандидатов: врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт Махачкала» Хизри Абакаров, генеральный директор «Анжи-Арены» Рустамбег Пирмагомедов, директор ГБУ РД КЦСОН в МО «Дербентский район» Алисардар Аликперов и депутат собрания депутатов городского округа «город Дербент» Низам Рамазанов.