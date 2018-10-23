Российские нефтяники научились экономить при исследовании скважин

Москва, , 12:53 — REGNUM Специалисты Ижевского нефтяного научного центра разработали способ обработки сигнала при гидропрослушивании скважин, который позволит экономить при исследованиях примерно 2,1 млн рублей на каждой скважине. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба компании Роснефть.

Отмечается, что инновационный способ позволит избежать потерь в добыче нефти до 225 тонн в месяц.

Гидропрослушивание, пояснили на предприятии, представляет собой наблюдение за изменением давления в одной скважине (слушающей) при изменении режима работы соседней. Обычно такой метод требовал остановки работы слушающих скважин для уменьшения зашумления замеряемого давления. Это приводило к существенным потерям при добыче нефти. Разработанная инженерами методика позволит проводить исследования без остановки работы.

Ижевский нефтяной научный центр (ИННЦ) — входит в состав компании Удмуртнефть, которое работает под управлением Роснефти и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

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