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Суточная добыча нефти на Эргинском кластере возросла до шести тысяч тонн

Экономика

С начала года показатель вырос на 285%

Ханты-Мансийск, 16 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Объем добычи нефти на Эргинском кластере в настоящее время составляет шесть тысяч тонн в сутки, сообщает 16 октября пресс-служба компании Роснефть.

«На 1 января 2018 г. показатель нефтедобычи составлял 2250 тонн, рост с начала года составил 285%. Накопленная добыча менее чем за год эксплуатации промысла превысила более 1,2 млн тонн», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что увеличение показателей стало возможным благодаря введению новых мощностей, строительству производственной инфраструктуры, внедрению передовых технологий в бурении и проведению комплекса геолого-технических мероприятий.

В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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