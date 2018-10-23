Фрунзенский радиус метро Петербурга «уехал» в 2019 год

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Ввод в эксплуатацию станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена, скорее всего, переносится на 2019 год. Ранее ожидалось, что новые станции будут открыты еще до конца 2018 года.

О вероятности переноса говорит тот факт, что, по предложению Смольного, расходная часть бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год уменьшается, в частности, за счет сокращения адресной инвестиционной программы в связи с переносом окончания строительства ряда транспортных объектов.

Как сообщает 23 октября «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник, срок действия контракта с подрядчиком строительства Фрунзенского радиуса продлен до мая 2019 года. В то же время в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявляют, что такое продление имеет лишь технический характер, для завершения взаиморасчетов, и новые станции пятой линии по-прежнему планируется ввести в декабре 2018 года.

Ранее стоимость контракта с ОАО «Метрострой» на строительство новых станций фиолетовой» ветки была увеличена на 4,2 млрд рублей. Однако этих дополнительных средств метростроевцы пока не получили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, посетив стройплощадки Фрунзенского радиуса, заявил, что «ход работ на объектах <…> неудовлетворительный. А это означает, что инвестору — КРТИ, службе заказчика и «Метрострою» необходимо совершить очередной подвиг, для того чтобы в декабре текущего года <…> все объекты метростроения были введены в эксплуатацию».

«Для вас контрольная дата — 20 декабря 2018 года. Никуда переместить эту дату невозможно: влево — вы не в состоянии, вправо я вам не дам», — сказал тогда Игорь Албин.

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Станция «Проспект Славы» построена на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы, возле парка Интернационалистов. «Дунайская» находится на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Станция «Шушары» в одноименном многоэтажном поселке (Пушкинский район Санкт-Петербурга) станет конечной. Рядом с ней будет работать новое электродепо «Южное».

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