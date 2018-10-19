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Фондовый рынок США больше не боится осложнений с Саудовской Аравией

Экономика

Dow Jones вырос до 25 570,09 пункта

Нью-Йорк, США, 19 октября 2018, 18:12 — REGNUM  Индексы фондового рынка США растут после открытия торгов 19 октября, передает агентство Reuters.

К 17:00 мск индекс Dow Jones вырос на 190,64 пункта (0,75%), до 25 570,09 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,18 пункта (0,80%), до 2790,96 пункта, индекс Nasdaq вырос на 81,84 очков (1,09%), до 7566,98 пункта.

Рост рынка вызван позитивными отчетами крупных компаний — реальные прибыли оказалась сильнее потенциальных убытков, которые могут последовать вслед за осложнением отношений между США и Саудовской Аравией.

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