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Торги на Уолл-стрит снова закрылись в «красной зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones снизился до 25 379,45 пункта

Нью-Йорк, США, 18 октября 2018, 23:58 — REGNUM  За день торгов все основные индексы фондового рынка США потеряли более 1%, 18 октября передает агентство Reuters.

К закрытию рынка индекс Dow Jones снизился на 327,23 пункта (1,27%), до 25 379,45 пункта, индекс S&P 500 снизился на 38,32 пункта (1,36%), до 2770,89 пункта, индекс Nasdaq снизился на 154,18 пункта (2,02%), до 7488,52 пункта.

К снижению котировок привела информация о планах ФРС США о повышении базовой процентной ставки, а также напряженность между США и Саудовской Аравией по «делу Хашогги».

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