«Лукойл» ищет покупателей на свои ТЭЦ

Москва, , 07:52 — REGNUM Нефтекомпания «Лукойл» собирается продать свои активы в электроэнергетике, полученные в результате реформы РАО ЕЭС. Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Интер РАО» входит в число тех, с кем компания ведет переговоры, однако результатов этого процесса пока нет. Ключевую ценность представляют новые энергоблоки, на которых компания зарабатывает ежегодно около 8 млрд рублей EBITDA. Рыночная стоимость электростанций «Лукойла» оценивается экспертами в 35 млрд рублей.

Разногласия с потенциальными покупателями касаются стоимости активов, которую «Лукойл» пытается увеличить из-за новых энергоблоков. Они построены по договорам на поставку мощности (ДПМ) и считаются на рынке наиболее доходными.

Кроме того, есть проблемы с поставкой попутного газа, часть которого «Лукойл» поставляет на собственную генерацию. Компания не хочет дробить прежнюю схему поставок. Также эксперты отмечают риск отказа «Роснефтегаза» от одобрения сделки.

С 2008 года «Лукойл» владеет ЮГК ТГК-8, выделенную из РАО «ЕЭС России». В нее входят небольшие ТЭЦ в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. В сумме они производят 5,7 Гвт энергии.

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