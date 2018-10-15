Директору АК «Якутия» нашли замену

Якутск, , 10:57 — REGNUM На смену возглавлявшей АК «Якутия» Ольге Фёдоровой назначен ранее работавший в руководстве нескольких российских авиакомпаний Владимир Горбунов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Директор авиакомпании «Якутия» уволилась: по собственному ли желанию?

О новом руководителе республиканской авиакомпании известно, что он с 1999 по 2006 год работал в Московском представительстве компании Airbus, в 2008 году возглалял компанию «Авианова», затем создал лоукостер «Добролёт», одновременно являясь первым заместителем генерального директора по операционной деятельности авиакомпании «Победа». В 2016 году Горбунов в течение пяти месяцев возглавлял авиакомпанию «Нордавиа», где он работал потом — неизвестно.

Тем временем жители Якутии выражают недовольство увольнением Ольги Фёдоровой с должности гендиректора региональной авиакомпании.

Читайте также: Гендиректора авиакомпании «Якутия» представили к увольнению

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на рассмотрение главы Якутии Айсена Николаева внесено представление об увольнении гендиректора авиакомпании «Якутии» Ольги Фёдоровой. Автором документа был исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Алексей Колодезников, а глава региона одобрил отставку.

Ольгу Фёдорову никто не предупредил заранее, просто поставив её перед фактом.

«Честно говоря, я узнала только от вас сейчас об этом. Занимаюсь работой с комиссией МАК, которая прибыла в Якутск в связи с инцидентом по «Суперджету». Сейчас проверю», — сообщила Ольга Фёдорова корреспонденту ИА REGNUM.