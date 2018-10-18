13 млрд долгов и битва за «квадраты»: дело акционера двух банков Казани

Казань, , 04:46 — REGNUM В суде в рамках дела о банкротстве акционера «Татфондбанка» и «Татагропромбанка» продолжается борьба за дорогостоящий офис в Казани стоимостью 340,378 млн рублей. В период наблюдения, начатого в рамках иска о несостоятельности, ООО «Новая нефтехимия», аффилированное с экс-главой ТФБ Робертом Мусиным, внесло в уставной капитал вновь созданной компании нежилое помещение общей площадью 3756,5 кв. м в Казани. При этом долги самого ООО уже превышают 13,388 млрд рублей. Сделка по офису была обжалована конкурсным управляющим, но новая компания, совладельцем которой является экс-директор банкрота, пытается обжаловать решение. Апелляционную жалобу суд рассмотрит 15 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Новая нефтехимия» создано четырьмя юрлицами в 2008 году. В числе владельцев — компания «Аида-Р», принадлежащая Роберту Мусину, а также кипрская «Панмир Сервисез Лимитед», ООО «Траверз компани» и «дочерняя компания» ТФБ — ООО «Газовик». Все компании кроме кипрской (по ней нет данных) находятся в стадии ликвидации.

Компания «Новая нефтехимия», специализировавшаяся на вложениях в ценные бумаги, интересна тем, что выступает акционером ТФБ (доля — более 18%) и «Татагропромбанка» — 46,58%. Ранее ей полностью принадлежал и санируемый «Тимер банк», но в январе 2018 года он перешёл к структурам госкорпорации «Ростех». Оба банка, где «нефтехимики» являются акционерами, лишились лицензий весной 2017 года и на сегодня банкроты. Также ООО связано и с банкротом «ИнтехБанком» — он владеет векселями компании.

Иск с требованием признать ООО «Новая нефтехимия» был подан конкурсным управляющим ТФБ в августе 2017 года, изначально предъявившим претензии на сумму почти 161,5 млн рублей. С октября 2017 года и по конец марта 2018 года ООО находилось под наблюдением. С марта компания стала банкротом и находится на этапе конкурсного производства, который продлён до 12 марта 2019 года.

Читайте также: Акционеру «Татфондбанка» и «Татагропромбанка» продлили сроки банкротства

Уже после отзыва лицензии у ТФБ и его банкротства — 3 июля 2017 года гендиректор «Новой нефтехимии» Айрат Тумакаев совместно с ООО, которым руководил, учредил новое юрлицо — ООО «Девять А». Уставный капитал новой компании составлял 340 388 000 рублей. Доля компании «Новая нефтехимия» составила 340 378/340 388 (номинальная стоимость доли — 340 378 000 рублей), размер доли Тумакаева — 10/340 388 от уставного капитала при номинальной стоимости доли 10 тыс. рублей. Имущество, которое ООО «Новая нефтехимия» собиралась внести в уставный капитал, оценили в 340 378 000 рублей. Спорное помещение на улице Баумана общей площадью 3756,5 кв. м передали новому юрлицу 21 декабря 2017 года, то есть спустя почти два месяца после ввода наблюдения за «нефтехимиками». Подобный расклад не устроил кредиторов и управляющего, назначенного судом. Тем более, недвижимость 14 февраля 2018 года передали в аренду, отчисления от которой получал новый собственник. Долги «Новой нефтехимии» перед кредиторами между тем на конец августа 2018 года составляли уже 13 388 300 636,7 рубля.

Читайте также: Активы акционера банков-банкротов из Казани ушли в известном направлении?

12 сентября 2018 года Арбитражный суд Татарии признал недействительной сделку по внесению в уставный капитал ООО «Девять А» вклада в виде спорного помещения и применил последствия — обязал вернуть имущество ООО «Новая нефтехимия».

«Кроме того, оспариваемая сделка совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, в результате совершения был причинен ущерб имущественным правам кредиторов, в отношении заинтересованного лица, в период наблюдения в отношении должника, при наличии признаков его неплатежеспособности», — отмечалось в материалах дела.

Суд также учёл тот факт, что по уставу ООО «Девять А» «общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют все участники общества; решения по вопросам компетенции общего собрания участников принимаются всему участниками общества единогласно». Фактически должник в лице ООО «Новая нефтехимия» «является мажоритарным участником ООО «Девять А» лишь номинально», поскольку Айрат Тумакаев — экс-директор «Новой нефтехимии» при подобных нормах обладает теми же правами.

«Наличие данных корпоративных препятствий свидетельствует о неравноценности встречного исполнения в виде доли в уставном капитале ООО «Девять А», — отметил суд и расторг сделку.

Данный вердикт не устроил ООО «Девять А», теряющего свой основной актив, и оно обратилось с апелляционной жалобой. Её рассмотрение назначено на 15 ноября 2018 года.