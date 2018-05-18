Активы акционера банков-банкротов из Казани ушли в известном направлении?

Казань, , 08:10 — REGNUM В рамках банкротного дела ООО «Новая нефтехимия», являющегося крупнейшим акционером двух обанкроченных банков Татарии — «Татфондбанка» (доля — свыше 17%) и «Татагропромбанка» (доля — 46,58%), идут баталии за активы компании. Они оказались переданы фирме из Казани, созданной уже после ввода наблюдения за ООО «Новая нефтехимия», которое к тому же входит в число участников новоиспечённой компании, получившей недвижимые активы банкрота. Подобный расклад не устроил конкурсного управляющего ООО, и сделку по передаче имущества пытаются оспорить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение банкротного дела компании «Новая нефтехимия», аффилированной с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, проходящим фигурантом ряда уголовных дел, развернулось в неожиданную сторону.

Конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимия» Эдуард Киреев обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на всё имущество ООО «Девять А».

По данным ЕГРЮЛ, данная компания была создана 19 декабря 2017 года, то есть после открытия наблюдения за ООО «Новая нефтехимия». Уставный капитал нового ООО — 348 660 000 рублей, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Гендиректор — Роман Козлов, а участники — Айрат Тумакаев, ООО «Селена-Синтез» и ныне банкротящееся по инициативе конкурсного управляющего ТФБ ООО «Новая нефтехимия». Примечательно, Айрат Тумакаев числился гендиректором «Новой нефтехимии» до ввода наблюдения за ней, а «Селена-Синтез» с 18 апреля 2018 года находится в стадии ликвидации, но среди её участников числится ООО «ТДК-Актив». Последнее — это также аффилированная с Робертом Мусиным компания, на сегодня в стадии ликвидации.

Возвращаясь к банкротному делу ООО «Новая нефтехимия», отметим, что в результате него выяснилось, что ООО «Девять А» было передано помещение на улице Баумана, 9А в Казани общей площадью 3756,5 кв. м. На него, а также «денежные средства на расчётных счетах, иное имущество и имущественные права» и пытался наложить арест конкурсный управляющий «Новой нефтехимии», но суд отказал в этом.

Одновременно с этим суд 10 мая 2018 года отказался отменить ранее наложенные обеспечительные меры, запрещающие Управлению Росреестра совершать любые регистрационные действия со спорным объектом, а налоговой службе любые регистрационные действия с долями ООО «Девять А», принадлежащими ООО «Новая нефтехимия». Данные ограничение были наложены 14 марта 2018 года по требованию кредитора — ЗАО «ТФБ-Капитал».

На сегодня конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» пытается признать недействительным решение общего собрания участников ООО об участии в уставном капитале ООО «Девять А» и внесении имущества в качестве вклада в уставный капитал — спорного нежилого помещения в Казани. Одновременно с этим управляющий требует обязать налоговый орган аннулировать запись о регистрации участия ООО в уставном капитале компании «Девять А». Заседание назначено на 1 июня 2018 года.

Напомним, иск с требованием признать банкротом ООО «Новая нефтехимия» был подан конкурсным управляющим ТФБ 24 августа 2017 года. Он заявил претензии на сумму 161,499 млн рублей. 19 октября 2017 года в отношении компании было введено наблюдение. 19 марта 2018 года суд перешёл к конкурсному производству, которое продлится до 18 сентября 2018 года. На тот момент в реестр требований кредиторов должника включены кредиторы третьей очереди с суммой свыше 3,927 млрд рублей.

Сумма претензий могла вырасти ещё почти на 6 млрд рублей, но суд отказал ТФБ во включении в реестр кредиторов одного из его требований.

«Задолженность должника перед заявителем по форвардным договорам составила 5 877 189 500 рублей», — отмечал суд в определении, но притязания отклонил.

Напомним, до января 2018 года в активе ООО «Новая нефтехимия» было и 100% доли в санируемом «Тимер банке», чей уставной капитал осенью 2017 года ЦБ РФ снизил до одного рубля. Доля была продана банку «Российская финансовая корпорация», являющемуся «дочкой» ОАО «Рособоронэкспорт» и обслуживающему в основном структуры государственной корпорации «Ростех».

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