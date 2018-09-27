Акционеру «Татфондбанка» и «Татагропромбанка» продлили сроки банкротства

Казань, , 06:40 — REGNUM Одному из крупнейших акционеров обанкроченного «Татфондбанка» — ООО «Новая нефтехимия», владеющего также существенной долей в банкроте «Татагропромбанке», продлили срок конкурсного производства до середины марта 2019 года. Конкурсный управляющий попросил ещё шесть месяцев для истребования имущества и документов должника, обжалования имущественных сделок, и суд пошёл ему навстречу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27 сентября 2018 года Арбитражный суд Татарии обнародовал вердикт суда. Из него следует, что до сих пор не исполнено определение суда от 19.06.2018 года об обязании руководителя должника передать конкурсному управляющему документацию, печати и ценности должника, так как последний оспаривает решение в суде апелляционной инстанции.

«Арбитражный суд пришел к выводу, что завершить конкурсное производство не представляется возможным, поскольку не проведены мероприятия, указанные конкурсным управляющим; не представлены документы для завершения конкурсного производства», — отметил судья и продлил конкурсное производство до 12 марта 2019 года.

Напомним, ООО «Новая нефтехимия» создано в апреле 2008 года компанией «Аида-Р», которой владеет экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, кипрской «Панмир Сервисез Лимитед», «дочкой» ТФБ — ООО «Газовик» и ООО «Траверз компани». Три компании-учредителя помимо той, что зарегистрирована на Кипре, на сегодня в стадии ликвидации. ООО «Новая нефтехимия» специализировалось на вложениях в ценные бумаги, владеет в ТФБ долей более 18% и в «Татагропромбанка» — 46,58%. До января 2018 года она также была акционером санируемого «Тимер банка», который перешёл в структуры «Ростеха». А вот банкрот «ИнтехБанк» сам владеет векселями в ООО «Новая нефтехимия», чей уставный капитал составляет 4 350 832 270 рублей.

ООО совместно с ТФБ также было соучредителем инвестиционной компании «ТФБ Финанс», а уже после подачи иска о банкротстве и вводе наблюдения приняла участие в создании некоего ООО «Девять А». Последнее вызвало множество вопросов у кредиторов и конкурсного управляющего «Новой нефтехимии». На сегодня оспорена сделка о внесении в уставный капитал новой компании крупного актива «нефтехимиков» — офисного помещения в Казани площадью 3756,5 кв. м, которое к тому моменту уже успели сдать в аренду.

Банкротства ООО «Новая нефтехимия» в конце августа 2017 года потребовал «Татфондбанк», выставив претензии на 161,499 млн рублей. С 19 октября 2017 года в отношении компании ввели наблюдение. А в конце марта 2018 года ООО было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвердили Эдуарда Киреева. К тому моменту в реестр кредиторов входили требования на сумму 3 927 049 695,93 рубля.

Напомним, ТФБ был обанкрочен в апреле 2017 года, предварительно в марте лишившись лицензии. Его долги перед кредиторами превышают 158 млрд рублей. «Татагропромбанк» был признан банкротом в мае 2017 года.