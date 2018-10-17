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Саммит в Эр-Рияде на грани срыва из-за «дела Хашогги»

Экономика

От участия в экономическом саммите отказались глава МВФ, президент Всемирного банка и многие другие заявленные участники

Эр-Рияд, 17 октября 2018, 23:40 — REGNUM  Мировые лидеры, министры и руководители международных экономических структур один за другим отказываются от участия в предстоящем 23 октября саммите в Саудовской Аравии, 17 октября передает агентство Reuters.

Так, от участия в экономическом саммите в Эр-Рияде из-за «дела Хашогги» уже отказались президент Всемирного банка Джим Ён Ким, глава МВФ Кристин Лагард, топ-менеджмент Societe Generale и Glencore и многие другие заявленные участники.

Тем не менее, 17 октября представители казначейства США подтвердили, что в саммите в Эр-Рияде примет участие участие министр финансов США Стивен Мнучин.

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