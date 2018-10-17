«Терпение президента не безгранично» — минторг США требует от ЕС ускориться

Брюссель, , 22:38 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс потребовал от чиновников Евросоюза ускорить ход переговоров по торговле, 17 октября передает агентство Associated Press.

«Нам действительно нужен ощутимый прогресс. Терпение президента не безгранично», — заявил Росс журналистам на следующий день после переговоров с комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрём. — Это не должен быть проект на пять лет. Это должно быть что-то, что будет двигаться быстро и в режиме кооперации».

По словам Росса, обвинения Мальмстрём в отсутствии интереса у США к переговорам по конкретным тарифовным ограничениям «обескураживают».

"Это означает, что США являются стороной, которая замедляет ход событий. Это просто не так», — пояснил Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Брюсселе стартовали торговые переговоры между представителями ЕС и США. Переговоры посвящены возможности ослабления взаимных таможенных пошлин.

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