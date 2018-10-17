В России в полтора раза выросло число граждан-банкротов

Москва, , 12:35 — REGNUM За девять месяцев 2018 года процедуру банкротства в России начали более 30 тыс. человек, это на 47% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили в едином федеральном реестре «Федресурс».

Отмечается, что на конец сентября общее количество обанкротившихся граждан составило более 80 тыс. человек, а количество потенциальных банкротов — в девять раз больше. В сообщении говорится, что на 1 октября 2018 года под определение потенциальных банкротов попадали порядка 739 тыс. граждан России. За год их количество выросло на 7,5%.

Также сообщается, что в 86% случаев процедуру банкротства инициируют сами граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что по итогам первых шести месяцев 2018 года долг потенциальных банкротов в России увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив порядка 37 млрд рублей.

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