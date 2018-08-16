Долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей

Москва, , 11:29 — REGNUM По итогам первых шести месяцев текущего года долг потенциальных банкротов в России увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив порядка 37 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).

По его данным, за 2,5 года действия закона о несостоятельности физических лиц число граждан РФ, подписавших заявление на личное банкротство, достигло 87,8 тыс. Средний размер «безнадежной задолженности» вырос на 34% за год и составил примерно 1,7 млн рублей.

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По словам экспертов, к 2020 году число таких граждан может вырасти в пять раз, чтобы предотвратить это, в Государственной думе готовы предложить законодательно ограничить начисляемыми банками за просрочку сумму штрафов и пеней.

Напомним, по данным Объединенного кредитного бюро, в январе-марте 2018 года число граждан и индивидуальных предпринимателей в России, признанными банкротами, выросло в 1,5 раза, до 8 966 человек (в 2017 году — на 6%). На 100 тыс. человек населения в стране в среднем приходится 40 банкротов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о банкротстве физлиц вступил в действие с 1 октября 2015 года. Лицо, взявшее кредит, может объявить себя банкротом через суд, если оно не способно исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей и более.

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