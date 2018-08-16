Четверг, 16 Августа 2018 года
12:26:45 МСК

Долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей

Экономика

Средний размер «безнадежной задолженности» составил примерно 1,7 млн рублей

Москва, 16 августа 2018, 11:29 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев текущего года долг потенциальных банкротов в России увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив порядка 37 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).

По его данным, за 2,5 года действия закона о несостоятельности физических лиц число граждан РФ, подписавших заявление на личное банкротство, достигло 87,8 тыс. Средний размер «безнадежной задолженности» вырос на 34% за год и составил примерно 1,7 млн рублей.

Читайте также: Банкроты в России стали моложе и нарастили долги

По словам экспертов, к 2020 году число таких граждан может вырасти в пять раз, чтобы предотвратить это, в Государственной думе готовы предложить законодательно ограничить начисляемыми банками за просрочку сумму штрафов и пеней.

Напомним, по данным Объединенного кредитного бюро, в январе-марте 2018 года число граждан и индивидуальных предпринимателей в России, признанными банкротами, выросло в 1,5 раза, до 8 966 человек (в 2017 году — на 6%). На 100 тыс. человек населения в стране в среднем приходится 40 банкротов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о банкротстве физлиц вступил в действие с 1 октября 2015 года. Лицо, взявшее кредит, может объявить себя банкротом через суд, если оно не способно исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей и более.

Читайте также: В 1,5 раза выросло число потенциальных банкротов в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство физических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить