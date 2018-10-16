Латвия: увеличение показателей транзитной отрасли

Рига, , 21:37 — REGNUM За последние девять месяцев в Латвии по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились показатели железнодорожных грузоперевозок и грузооборота в портах. Об этом сообщает международный интернет-журнал «Балтийский курс» со ссылкой на сообщения министерства сообщения Латвии.

Из данных следует, что железнодорожные грузоперевозки в Латвии увеличились на 8,4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составили 36,11 млн тонн.

В том числе международные перевозки составили 35,066 млн тонн, что означает прирост на 9,3%, а внутренние перевозки уменьшились на 15,4% и составили 1,044 млн тонн.

Объем транзитных грузов составил 32,53 млн тонн (+10,2%), импортных грузов — 2,313 млн тонн (+0,5%), экспортных грузов — 222,8 тыс. тонн (-11,1%).

Объем железнодорожных транзитных грузов через порты за девять месяцев 2018 года составил 28,594 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии — 3,936 млн тонн, что на 57,9% больше.

В пресс-службе Latvijas dzelzcels (латвийские железные дороги), комментируя увеличение грузопотока в сентябре, сообщили, что прирост был обеспечен за счет увеличения объемов транспортировки уже обычных для Латвии насыпных грузов, в том числе угля.

В 2017 году грузоперевозки железной дорогой уменьшились в Латвии на 8,4% по сравнению с 2016 годом и составили 43,792 млн тонн.

Что касается портов Латвии, то за девять месяцев этого года перевалено 48,72 млн тонн грузов — на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

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За девять месяцев в латвийских портах больше всего перевалено сыпучих грузов — 26,962 млн тонн (+5%). В том числе угля перевалено 14,883 млн тонн (+4,3%), химических сыпучих грузов — 2,016 млн тонн (-5,3%), древесной щепы — 1,127 млн тонн (+5,9%), свидетельствуют данные министерства сообщения.

Наливных грузов за девять месяцев перевалено 11,45 млн тонн (-14,8%). Наибольшую их часть составляют нефтепродукты, которых перевалено 10,806 млн тонн (-15,8%).

Генеральных грузов за девять месяцев перевалено 10,308 млн тонн (+19,8%), контейнерных — 3,639 млн тонн (+7%), пиломатериалов — 3,6 млн тонн (+45,5%), грузов типа «roll on/roll off» — 2,645 млн тонн (+12,6%).

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По объему переваленных за девять месяцев грузов лидирует Рижский порт с 26,708 млн тонн (+4,8%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 15,085 млн тонн (-7%), Лиепайского — 5,521 млн тонн (+16,2%).

Среди малых портов Латвии самый большой грузооборот за девять месяцев был в Скултском порту — 742,2 тыс. тонн (+9,3%).

Всего в малых портах за девять месяцев перевалено 1,405 млн тонн грузов — на 14% больше, чем за тот же период 2017 года.

Напомним, что правительство Латвии активно проводит политику по реабилитации транзитной отрасли, которая пришла в упадок из-за снижения российского грузопотока и транзита.

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