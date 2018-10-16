Путин уверен, что в экономике России сложилась «позитивная картина»

Москва, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе совещания подчеркнул, что в российской экономике в целом сложилась «позитивная картина». От этом сообщает 16 октября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи российского лидера с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, с руководителем Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной Владимир Путин оценил текущую ситуацию в экономике РФ.

Глава российского государства отметил, что промышленное производство в стране показывает «опережающую динамику»: индустриальный рост за восемь месяцев 2018 года составил 3,1%.

Также, по словам Владимира Путина, вложения в основной капитал предприятий и организаций по результатам первого полугодия увеличились на 3,2%. Отмечен рост грузооборота транспорта (+3% за восемь месяцев 2018 года) и розничная торговля (+2,7%).

Кроме того, российский президент подчеркнул «стабильно низкие значения у инфляции и безработицы» в РФ. По его словам, в августе безработица в стране снизилась до 4,6%, а рост цен составил 3,4%.

Владимир Путин добавил, что в стране сохраняется устойчивость финансового рынка на фоне роста золотовалютных резервов на 5,7% (до $459 млрд).

«Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ВЭБ Игорь Шувалов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Внешэкономбанк рассчитывает до конца 2018 года урегулировать проблемы с внешним долгом.

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