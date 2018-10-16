Шувалов пообещал Путину урегулировать проблемы с внешним долгом

Москва, , 07:36 — REGNUM Внешэкономбанк рассчитывает до конца 2018 года урегулировать проблемы с внешним долгом. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

По его словам, новая бизнес-модель призвана исправить положение дел. Все необходимые переговоры и консультации банком уже проведены.

«В целом по капиталу Внешэкономбанка и по нашим внешним обязательствам мы проблему урегулируем до конца 2018 года, если Вы поддержите такие подходы», — цитирует Шувалова пресс-служба Кремля.

Убыток, демонстрируемый Внешэкономбанком — на самом деле бухгалтерская операция. Таким образом банк закрывает ранее накопленные проблемы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу Владимра Путина и Игоря Шувалова анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что проблематика финансовой организации «всегда была близка президенту», Путин держит её в поле своего внимания.

Читайте также: ВЭБ скоординирует деятельность институтов развития экономики страны

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин 15 октября встретится с главой ВЭБ Игорем Шуваловым