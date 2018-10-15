ВЭБ скоординирует деятельность институтов развития экономики страны

Москва, , 16:29 — REGNUM Сегодня, 15 октября, президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Одной из основных тем встречи стала координация действий институтов развития.

«Цель, которая всегда ставилась перед Внешэкономбанком, направлена прежде всего на развитие экономики, реального сектора экономики. При координации различных институтов развития она может достигаться наиболее оптимальным способом, наиболее оптимальными инструментами», — отметил Владимир Путин.

«При назначении вы поставили задачу — вписаться под руководством правительства в выполнение майского указа президента, — заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. — …По всем направлениям, которые обозначены в указе, мы административно включены. Что касается нашей возможности кредитовать, то правительство в июне приняло решение о новой финансовой модели Внешэкономбанка, которая предполагает, что мы больше не будем, за исключением отдельных решений президента и правительства, являться единственным кредитором. Нам надо научиться работать с крупнейшими кредитными организациями так, чтобы ВЭБ смог давать достаточный комфорт и брать на себя риски, для того чтобы увеличивать возможности кредитных организаций кредитовать экономику».

Как отметил Игорь Шувалов, в предыдущий период было выдано кредитов Внешэкономбанком около 3 трлн руб.

«В ближайшие пять лет при новой модели Внешэкономбанк в состоянии выдать около такой же суммы кредитов, имея в виду, что если к этой работе будут подключены наши крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, то мы сможем привлечь в три-четыре раза больше той суммы, которую я называю, то есть больше 3 триллионов рублей. Это будет реальный вклад для того, чтобы выполнить с конкретными показателями и объектами указ президента от 7 мая», — сказал Игорь Шувалов.