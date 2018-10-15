Не так силён рубль, как может показаться — эксперт

Москва, , 14:40 — REGNUM Последние дни прошли под знаком резкого снижения индексов практически на всех фондовых площадках мира. Особенно болезненно этот процесс протекает на фондовом рынке США (обвал на 5%), сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Угроза ещё более глубокой коррекции вызвала фронтальное ослабление доллара США (индекс доллара DXY ушёл ниже 95) и значительный переток капитала в типичные защитные активы, особенно в японскую йену, золото и долговые бумаги американского правительства, отметил эксперт.

«Наблюдаемое нами укрепление рубля (ценовой разрыв вниз на открытии торгов в понедельник с минимальной отметкой в районе 65.43 рубля за доллар) вызвано исключительно временной слабостью американской валюты. Тем не менее, такое временное ослабление вряд ли развернет общий повышательный тренд «американца», хорошо подкреплённый воздействием долговременных фундаментальных факторов», — сказал Перекальский.

В то же время, по мнению аналитика, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и начале октября, носили (и носят) исключительно временный характер.

«И, более того, их действие уже практически исчерпалось. Даже нефтяные котировки в последние дни пошли вниз на фоне падения на фондовых площадках по всему миру. Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие неизбежно пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие дни», — подчеркнул он.

На вторник, 16 октября, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала небольшое снижение на открытии торгов (скорее всего не ниже, чем 65,20 рублей за доллар). Затем быстрый разворот вверх, закрепление выше нижней границы ценового разрыва 15 октября, расположенного в районе 65,70 и постепенное восстановление к верхней границе этого разрыва на отметке чуть выше 66 рублей за доллар.

«Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−66,80 продолжится. Вывод: при развороте вверх покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным (начался в конце февраля текущего года в недельном масштабе) и хорошо поддерживается фундаментально», — уверен эксперт.

По его словам, то укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в последнее время, является всего лишь коррекцией к указанному тренду.

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