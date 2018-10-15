Налоги и дивиденды поддерживают рубль — эксперт

Москва, , 12:20 — REGNUM Доллар США 12 октября укрепился по отношению к основным мировым валютам, в то время как динамика по отношению к валютам развивающихся стран была смешанной, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

По словам эксперта, на фоне некоторого отката по доходности американских облигаций и определенной стабилизации американского фондового рынка, который пока еще выглядит в большей степени как коррекция к рекордным значениям, инвесторы не торопятся проводить дальнейшие распродажи американских бумаг.

«На новостях из ОПЕК о снижении роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки, нефтяные котировки пытались уйти ниже $80 за баррель, но закрепиться ниже этой отметки не смогли Сорт марки Brent на открытии торгов в понедельник торгуется вблизи отметки $81 за баррель», — отметил Дядин.

Также он подчеркнул, что российский рубль, несмотря на в целом негативные движения для него на международном валютном рынке на открытии в понедельник укрепился.

«Поддержку ему оказывает увеличившаяся продажа валютной выручки в преддверии крупных выплат дивидендов и налогов», — сообщил начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест».

Кроме того, по информации эксперта, на текущей неделе ожидается публикация полугодового обзора минфина США о макроэкономической и валютной политике ведущих стран. Инвесторы опасаются, что США, несмотря на отрицательную реакцию экспертов американского минфина, официально могут обвинить Китай в манипулировании курсом юаня, что может привести к новому обвалу котировок.

Читайте также: Китайские власти продолжают девальвировать юань

Вероятнее всего в начале новой торговой недели мы сможем наблюдать краткосрочное укрепление рубля до уровня в 65,80 за доллар США, сообщил Дядин.

Читайте также: Краткосрочное укрепление рубля закончилось