Москва наконец решила спросить дальневосточников, как развивать ДФО

Хабаровск, , 07:48 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил сделать национальную программу по развитию Дальнего Востока, анонсированную президентом России Владимиром Путиным на полях IV Восточного экономического форума, народной. Полпред поручил Минвостокразвития привлечь к формированию программы всех людей, неравнодушных к развитию ДФО, а не разрабатывать её в закрытом режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Делом всех дальневосточников назвал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев формирование национальной программы по развитию Дальнего Востока на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.

В ходе заседания Трутнев обратил внимание на необходимость формирования национальной программы развития Дальнего Востока на период с 2025 по 2035 год.

Полпред поручил губернаторам дальневосточных регионов совместно с Минвостокразвития России организовать работу так, «чтобы она не проходила в закрытом режиме».

«В ней должны принять участие все люди, которые неравнодушны к развитию Дальнего Востока. Надо организовать обсуждение в субъектах, привлечь жителей региона, экспертов, ученых, специалистов. Мы должны создать национальную программу развития Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей, решала задачи, поставленные президентом Российской Федерации», — подчеркнул Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время реализуется уже четвертая за постсоветский период Федеральная целевая программа по развитию Дальнего Востока. Три предыдущие были провалены, «освоив», как водится, огромные бюджетные средства.

Выступая на форуме «Сообщество», прошедшем на Сахалине, глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что ни он, ни его коллеги, ни дальневосточники, ради которых всё и затевалось, не видят успехов в развитии Дальнего Востока.

Объявленная несколько лет назад едва ли не краеугольным камнем в развитии ДФО программа по бесплатному выделению одного гектара земли на Дальнем Востоке провалилась — из 188,4 млн гектаров свободных земель выдано порядка 45 тыс. Берут земли преимущественно дальневосточники.

Дальний Восток продолжает лидировать по смертности трудоспособного населения, выжившее население убегает в другие регионы. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек, а за первые четыре месяца 2018 года — уже 20 тысяч.