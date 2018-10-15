Детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре – стройка с опозданием

Хабаровск, , 06:20 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проинспектировал строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Проект входит в план комплексного плана развития города, утвержденный президентом РФ. Работы ведутся с двухмесячным отставанием от графика. Это связано с множественными нарушениями в проекте инженерных сетей — нарушения имеют 80% разделов по проекту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время работы по строительству больничного комплекса в городе Юности ведутся с двухмесячным отставанием. Причина в множественных нарушениях при проектировании инженерных сетей — 80% разделов по проекту. Сейчас строители ведут кладку наружных стен и монтаж металлоконструкций.

«Сейчас идёт частичная доработка проекта. 80% разделов по проекту имеют проблемы. В основном это касается коммуникаций в тех частях здания, где будет установлено оборудование», — сообщил начальник участка подрядной организации Артем Скоморохов.

«Ничего удивительного я в этом не вижу, учитывая, что конкурс на проектирование выиграл проектный институт из Санкт-Петербурга. Очень тяжело работать, учитывая такое большое географическое расстояние. В будущем это надо учитывать, как и тот факт, что преимущество нужно отдавать местным компаниям. Наши проектировщики и подрядчики могут, как минимум, не хуже выполнять все виды работ. Мы в кратчайшие сроки устраним с проектировщиком и подрядчиком все недочеты и согласуем с Главгосэкспертизой. Недопустимо, чтобы социально значимые объекты в Хабаровском крае строились с отставанием от сроков. Мы проведём работу с руководителями подрядных организаций», — сказал Сергей Фургал.

Строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре ведётся в рамках долгосрочного комплексного плана развития города, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость строительства — 2,7 млрд рублей. Началось строительство летом 2017 года. Первая очередь комплекса включает поликлинику на 500 посещений в смену. В её структуре предусмотрены оказание неотложной медицинской помощи, педиатрической, консультативно-диагностической, восстановительной медицины с кабинетами физиотерапии, дневной стационар на 15 коек. Вторая очередь будет состоять из лечебного корпуса и консультативного отделения на 300 посещений в смену. В нём будут отделения патологии новорожденных, реанимации, интенсивной терапии, четыре педиатрических отделения, хирургическое специализированное для оказания помощи в области травматологии, ортопедии, ЛОР-заболеваний.

Отделение лучевой терапии будет краевым — здесь смогут получать помощь дети из всех районов Хабаровского края. Детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре по замыслу должен стать самым современным на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал совершает инспекционные поездки по муниципалитетам региона. В районе имени Лазо глава края провёл совещание с главами муниципалитетов и сельских поселений. Фургал пообещал, что край поможет районам с увеличением собственных доходов.

Сергей Фургал успел встретиться и с обманутыми дольщиками, чиновниками профильных ведомств и застройщиками. Губернатора возмутило, что, порой, люди не могут въехать в свои квартиры просто потому, что к уже построенным домам не подключен свет. Он поручил в кратчайшие сроки решить эти вопросы.