Губернатор Хабаровского края Фургал: Дольщики должны получить свои квартиры

Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл совещание по проблеме обманутых дольщиков. По мнению главы региона, в бедах дольщиков виновата власть, которой люди поверили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К решению проблемы обманутых дольщиков Сергей Фургал потребовал привлечь правоохранительные органы.

На сегодняшний день 527 дольщиков в регионе не могут получить жильё, за которое заплатили деньги, часто, взяв их в долг у банков.

В Хабаровске в ведение федерального предприятия ГВСУ №6, являющегося правопреемником банкрота Дальспецстроя, передано 14 объектов незавершенного строительства. Квартиры дольщики приобрели в 11 из них. Всего на сегодняшний день заключено 404 договора. Для того, чтобы люди могли как можно быстрей получить жильё, застройщик предложил им квартиры в уже почти построенных домах. Две новостройки практически готовы, жильё в них 320 дольщикам планируется передать уже в ближайшие месяцы. Однако — есть проблема: из-за долгов за электроэнергию АО «Горэнергосеть» отказывается подключать дома к электропитанию.

«Все предприятия, которые участвуют в этом процессе, государственные. Их основная задача — облегчать жизнь жителям. А что они делают? Чинят административные барьеры, в то время, как дольщики вынуждены тратить дополнительные средства на съем жилья! И застройщик, и муниципальные власти должны занимать более активную позицию в этом вопросе. У нас есть политическая воля и желание разобраться в этом вопросе. Мы будем привлекать правоохранительные органы, чтобы они дали свою оценку таким действиям», — сказал Фургал.

Глава региона поставил задачу: не соврать установленные сроки и передать ключи от квартир дольщикам в двух домах до конца 2018 года. Еще в один дом люди должны поселиться не позднее марта 2019 года.

Но на этом список проблемных домов в Хабаровске, увы, не кончается.

Как доложил на совещании мэр Хабаровска Сергей Кравчук, строительство многоквартирных домов по улице Алексеевской ведет МУП «УКС». Компания находится в стадии банкротства. До декабря 2018 года застройщик успеет ввести в эксплуатацию один дом на 145 квартир. Еще один дом будет достраивать уже другая компания. Этому застройщику мэрия предлагает передать земельный участок для перспективного освоения без торгов. Взамен застройщик должен достроить дома для дольщиков.

Краевые власти оказали финансовую поддержку застройщику, выдав более 40 млн рублей в виде субсидии. Но застройщик самовольно увеличил этажность здания и деньги пришлось вернуть.

«Нам говорят: дайте дополнительный участок. А куда пошли деньги дольщиков? За квадратный метр каждый из них заплатил более 60 тыс. рублей. Практически все квартиры были выкуплены. Так почему же объект так долго не получается достроить? Застройщик — государственная организация. Людям сказали, что власть является гарантом передачи квартир. В результате мы имеем непростую ситуацию, в которой обязательно надо разбираться правоохранительным органам. Мы, конечно, городу поможем. Но в рамках закона», — подчеркнул Сергей Фургал.

Губернатор поручил по каждому проблемному объекту провести тщательную ревизию расходования средств. Но в первую очередь — решить вопрос передачи квартир дольщикам.

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Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет в Хабаровске проходят акции протеста обманутых дольщиков. Многие люди вынуждены ждать свое жилье годами. В июне 2018 года дольщики обвинили экс-губернатора края Вячеслава Шпорта в обмане генпрокурора России, заявив, что власти скрывают реальную ситуацию. Шпорт в своем докладе сообщил Генеральному прокурору России Юрию Чайке, что в Хабаровске всего 11 проблемных недостроев. Однако дольщики представили данные о ещё 13 таких домах. Всего на июнь 2018 года, по данным дольщиков, в регионе насчитывалось не менее 40 проблемных домов.

Решение проблемы дольщиков новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал приоритетной задачей.