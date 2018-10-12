Москва, , 15:40 — REGNUM Сегодня, 12 октября, рубль укрепляется с целью на 64,50 по доллару и 74,50 по евро. Мировые тенденции фондовых площадок, слабость доллара США, предвыборный период в Америке по промежуточному голосованию в Сенат, а также торговая война США и Китая создают уверенность, что новых санкций и экономических угроз России пока ждать не приходится, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Кроме того, на этой неделе, впервые за последние полтора месяца, успешно разместили ОВГЗ. То есть если не принимать во внимание дешевеющую нефть, а корреляции с рынком энергоресурсов у рубля в последнее время нет, то повода для падения национальной валюты тоже нет. Пока дешевеет доллар США, в мире уверенно растет золото, поэтому валюты развивающихся стран, и рубль в их числе, могут получить часть инвестиционного интереса», — отметила эксперт.

15 октября значимых статистических публикаций ни в США, ни в России, ни со стороны ОПЕК по рынку энергоресурсов, не предвидится. Это значит, что новые факторы влияния если и появятся, то они будут вербальными и окажут спекулятивный эффект. А когда на рынке основные игроки заняты спекуляциями, то цель роста рубля против евро и доллара может быть достигнута быстрее обычного.

«Покупки иностранной валюты вместо удержания рублей все еще не актуальны. Если есть необходимость конвертировать иностранную валюту в рубли, то стоит учитывать, что краткосрочный прогноз по рублю оптимистичный, то есть долго размышлять над этим вопросом и ждать лучшей цены пока не стоит», — полагает Сальникова.

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