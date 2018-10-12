Рубль ведёт свою игру

Москва, , 12:46 — REGNUM Интересные процессы на валютном рынке, бесспорно, связаны, прежде всего, с раскорреляцией российских активов (в первую очередь рубля и фондовых индексов) и с аналогичными инструментами других развивающихся рынков, и с американскими бенчмарками на фоне набирающей обороты заокеанской биржевой паники. Сегодня, 12 октября, российская валюта торгуется по 66 при открытии на уровне 66,27 руб. за доллар. По отношению к евро рубль укрепляется на 0,45%, до 76,47 руб. за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Причину этой неожиданной устойчивости надо искать в раскорреляции российских фондовых индексов с американскими (12 октября с открытия индекс Мосбиржи прибавляет 1,1%, а индекс РТС — почти 1,6%, тогда как вчера все три фондовых индекса США закрылись в красной зоне, потеряв за день в районе 2,2−2,5% после 4%-ных потерь днём ранее). В конце концов, у российских активов появляется реальный шанс показать «свою игру», так как из-за санкций доля нерезидентов — конечных бенефициаров на рынке снизилась с ~80% в 2008 году до нынешних 30−35%», — пояснил эксперт.

Полной раскорреляции, скорее всего, всё же не произойдёт, но динамика российской валюты и индексов в ближайшее время может существенно отличаться от соответствующих цифр по всему рынку GEMs в целом, и тем более от показателей в США. Помимо этого, что очень важно, рублю помогает рост котировок золота, которое, как известно, российский ЦБ в последнее время активно закупал в резервы. Сейчас тройская унция драгметалла стоит $1217,37 после достижения максимума на уровне $1226,20 в ходе американской торговой сессии.

«12 октября день, скорее всего, пройдёт позитивно для рубля, который в ближайшее время будет пытаться пробить сверху вниз (в сторону укрепления) отметку 66 рублей за доллар. Помешать ему смогут только какие-то уж слишком мрачные новости о рынке нефти. Однако уровень геополитической напряжённости из-за фактора Ирана остаётся по-прежнему очень высоким, поэтому такой сценарий в виде сколько-нибудь продолжительного тренда маловероятен», — считает Рожанковский.

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