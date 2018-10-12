Греческий сценарий: Центробанк ЕС пригрозил лишить Италию своей помощи

Рим, , 15:23 — REGNUM Чтобы получать поддержку Центробанка ЕС, страны с большим государственным долгом должны «снижать свою уязвимость», то есть сокращать расходы, заявил глава Центробанка Марио Драги, передает информагентство Ansa в пятницу, 12 октября.

Заявление Драги относится к Италии, госдолг которой составляет 130% ВВП и правительство которой намерено ради исполнения предвыборных обещаний установить дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП, что ниже норм ЕС, но выше неформальных рекомендаций.

Одновременно с этим глава европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что нынешние действия правительства Италии прямо противоположными рекомендованным МВФ мерам по оздоровлению экономики страны.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Центробанке ЕС сообщило, что финансовые власти ЕС будут помогать Италии только в том случае, если ее правительство полностью примет предложенные евробюрократами меры.

По оценке итальянских журналистов, ЕС таким образом намерен повторить в Италии «греческий сценарий» и отказаться от какой-либо помощи правительству страны, которое слишком самостоятельно в своей экономической политике, чтобы в перспективе получить полное управление этой страной.

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