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Связывать рост среднего чека в сентябре с ростом реальных доходов не стоит

Экономика

Подтверждение этому — снижение среднего чека по сравнению с сентябрем прошлого года

Москва, 12 октября 2018, 14:40 — REGNUM  Рост среднего чека жителя России в сентябре после пятимесячного снижения связан преимущественно с фактором сезонности, однако, в целом негативный тренд на снижение среднего чека сохранится, считает аналитик отдела продаж ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

Ранее холдинг «Ромир» опубликовал исследование, в котором говорилось, что в первый месяц осени граждане РФ стали тратить больше денег за один поход в магазин. Так, в сентябре после продолжительного снижения средний чек вырос на 4,8%. Этот показатель увеличился во всех федеральных округах.

«Подобная динамика наблюдается регулярно — после слабого начала года и летних месяцев расходы россиян увеличиваются с началом делового сезона и пиком в декабре на фоне подготовки к праздникам.

Сентябрь характеризуется возвращением домой дачников, продолжающимися покупками к учебному году и возвратом из отпусков, но связывать данную статистику с положительными изменениями в экономике или ростом реальных доходов, к сожалению, не стоит.

Подтверждение этому — снижение среднего чека по сравнению с сентябрем прошлого года, то есть граждане стали более экономными. Более того, продовольственная инфляция внесла свой вклад в эту тенденцию — набор покупок по сравнению с прошлым годом уменьшился, но потрачено больше.

Негативный тренд, на наш взгляд, сохранится, чему будет способствовать очередной рост тарифов ЖКХ в следующем году, повышение НДС, которое сразу скажется на ценах и, вероятное расширение списка санкций со стороны США, что может привести к очередному витку в ослаблении рубля».

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