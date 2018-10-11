Пенсионный фонд Италии: снижение пенсионного возраста стоит 100 млрд евро

Рим, , 12:43 — REGNUM Если правительство Италии утвердит пенсионную реформу в ее нынешнем виде, дефицит Пенсионного фонда увеличится на 100 млрд евро, заявил глава фонда Тито Боэри, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 11 октября.

Сейчас средний возраст вода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет.

Сторонники правительства возражают Боэри: пенсионный возраст в Италии был повышен всего несколько лет назад, неясно, как же справлялась пенсионная система до этого повышения, если теперь глава фонда прогнозирует такие апокалиптические последствия.

Проект правительства предполагает, что более ранний выход на пенсию позволит обеспечить рабочие места для молодежи — сейчас молодежная безработица является одной из основных проблем страны. С другой стороны, компенсировать расходы на пенсии должен экономический рост. Оппоненты действующей власти не уверены, что этот оптимизм правительства оправдан.

Ранее представители правительства заявили, что несмотря на критику со стороны оппозиции, властей ЕС и финансовых организаций, пенсионный возраст будет снижен. Вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что если руководители Центробанка Италии считают нужным повысить пенсионный возраст, то они могут пойти с такой программой на следующие выборы. Граждане Италии никогда не голосовали за повышение пенсионного возраста, предыдущее правительство приняло такое решение обманным путем, отметил Ди Майо.

11 октября с аналогичным заявлением выступил и другой вице-премьер, Маттео Сальвини: он предложил Боэри покинуть пост главы Пенсионного фонда и баллотироваться на ближайших выборах с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет.

Читайте также: Власти Италии подтвердили, что пенсионный возраст будет снижен