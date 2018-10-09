Власти Италии подтвердили, что пенсионный возраст будет снижен

Рим, , 16:52 — REGNUM Вице-премьеры Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо во вторник, 9 октября, подтвердили, что в соответствие с предвыборными обещаниями правительства пенсионный возраст в Италии будет снижен, и отметили, что оппоненты могут не тратить силы на обсуждение этой темы.

Ранее во вторник с критикой пенсионной реформы выступили в Международном валютном фонде и итальянском Центробанке. Представители обоих финансовых институтов считают, что снижение пенсионного возраста отрицательно скажется на экономике.

Решение о снижении пенсионного возраста принято, оно не будет пересмотрено ни при каких обстоятельствах, заявил журналистам Сальвини, отвечая на вопрос о рекомендациях МВФ. Снижение пенсионного возраста не навредит, а поможет экономике, в том числе потому, что освободит рабочие места для молодых людей, полагают в правительстве.

В свою очередь Ди Майо на своей странице в Twitter написал, что если руководители Центробанка считают нужным повысить пенсионный возраст, то они могут пойти с такой программой на следующие выборы. Граждане Италии никогда не голосовали за повышение пенсионного возраста, предыдущее правительство приняло такое решение обманным путем, отметил Ди Майо. Напротив, граждане на парламентских выборах в марте 2018 года поддержали те партии, которые обещали отменить повышение пенсионного возраста.

Новое правительство Италии заложило в проект бюджета 2019 года средства на снижение пенсионного возраста. Сейчас возраст выхода на пенсию рассчитывается по сложной схеме и в среднем составляет 67 лет. По новым правилам на пенсию сможет выйти любой гражданин, сумма возраста и трудового стада которого не меньше 100 и который проработал не менее 38 лет — например, 62-летний гражданин с 38-летним стажем.

Читайте также: В Италии снижают пенсионный возраст до 62 лет