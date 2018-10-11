Приземляться в аэропорту Якутска небезопасно: СМИ

Якутск, , 07:57 — REGNUM Инцидент с самолётом «Суперджет» в аэропорту Якутска обнажил проблему: из-за ремонта осуществлять посадку воздушным судам приходится на недостаточно длинную взлётно-посадочную полосу. Более безопасный для пассажиров вариант проведения ремонта в аэропорту был возможен, но обошёлся бы дороже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На самом деле надо было делать вторую полосу вначале — это было бы дороже, но удобнее и безопаснее. Сейчас лишь остаётся контролировать процесс, чтобы все работы были выполнены в срок и качественно», — прокомментировал Айсен Николаев «Якутия. инфо» информацию о том, что ремонт ВПП сделал приземление самолётов в аэропорту Якутска небезопасным.

Сейчас там проводится реконструкция взлётно-посадочной полосы, которая будет завершена в 2021 году. По информации регионального издания, на ремонте находится половина ВПП, и это сильно затрудняет посадку: самолёты вынуждены приземляться в условиях экстренного торможения. В условиях гололёда эта проблема спровоцировала ЧП.

«Якутия.Инфо» также пишет о том, что из-за недостаточности длины ВПП летать в Якутск отказались авиакомпании S7 и «Аэрофлот».

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"Приземляться в экстренных условиях пассажирам, прилетающим в Якутск, придётся еще как минимум два года. И ничего поделать с этим нынешняя власть не может, поскольку решение о сроках и условиях реконструкции ВПП было принято предыдущим руководством республики», — акцентирует внимание издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября самолёт «Суперджет», принадлежащий авиакомпании «Якутия», съехал с взлётно-посадочной полосы, повредив шасси и топливный бак. За помощью к врачам после ЧП обратились четыре пассажира, а ВПП залило вытекшим из самолёта авиакеросином. В пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого» причиной аварии назвали внешние факторы. Источники региональных СМИ высказывали мнение, что ЧП произошло в том числе из-за износа шасси воздушного судна и гололёда.