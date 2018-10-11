Росавиация недовольна работой аэропорта «Якутск»: персонал к ЧП не готов

Якутск, , 06:23 — REGNUM Необходимого оборудования для ликвидации последствий аварий в аэропорту Якутстка нет. К такому выводу пришли в федеральном агентстве воздушного транспорта, проанализировав работу аэропорта по устранению ЧП с выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом «Сперджет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"После авиационного происшествия работы по эвакуации самолёта с ВПП продолжались более 12 часов, что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала. Как следствие, деятельность аэропорта была частично парализована — обеспечивался только вылет воздушных судов (на приём воздушных судов аэропорт был закрыт)», — пояснили в пресс-службе Росавиации.

Там также подчеркнули, что в марте 2017 году до операторов аэродромов России доносилась информация о том, что оборудование для эвакуации неисправных воздушных судов должно быть в наличии в аэропортах.

В федеральном агентстве воздушного транспорта также подчеркнули, что неграмотные действия сотрудников аэропорта могли стать причиной ЧП на взлётно-посадочной полосе аэродрома. По данным Росавиации, экипажу воздушного судна была передана информация о том, что состояние ВПП характеризуется коэффициентом сцепления — 0,45. Однако, когда взлётно-посадочная полоса оценивалась после аварии, был зафиксирован гололед, значения коэффициента сцепления после замера составили — 0,25/0,32/0,25.

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«Это может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта Якутск», — отметили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 9 на 10 октября самолёт «Суперджет» съехал с взлётно-посадочной полосы, повредив шасси и топливный бак. За помощью к врачам после ЧП обратились четыре пассажира, а ВПП залило вытекшим из самолёта авиакеросином. В пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого» причиной аварии назвали внешние факторы. Источники региональных СМИ высказывали мнение, что ЧП произошло в том числе из-за износа шасси воздушного судна и гололёда.

После инцидента Росавиация рассматривает вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия». По данным ведомства, она нарушила максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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