Рубль медленно, но верно восстанавливает позиции

Москва, , 09:36 — REGNUM Сегодня, 10 октября, продолжится слабое восстановление позиций рубля по отношению к мировым валютам. Минфин России смог реализовать 9 октября выпуск ценных бумаг на 80 млрд рублей, он продолжит закупки и сегодня. Но пока на стоимость рубля масштабные покупки оказывают слабое влияние, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационный центр «Эшфорд» Роберт Алоян.

Отечественная валюта продолжает укрепляться вслед за турецкой и бразильской валютами, временно игнорируя угрозу дополнительных санкций, которые могут последовать со стороны ЕС. А при отсутствии конкретных действий от Европы отечественная валюта может протестировать 66 за доллар. Кроме того, нефть продолжает помогать и со своей стороны, удерживая позиции сверх $80 за баррель.

«В итоге рубль остается в коридоре 66−67 за доллар и 76−77 за евро. Укрепление валюты может снова привести к тестированию новых границ коридора, уже ниже отметки 66 для американской и 76 для европейской валюты», — считает эксперт.

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