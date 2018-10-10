Курс рубля определят итоги размещения ОФЗ

Москва, , 07:05 — REGNUM Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин 9 октября заявил, что регулятор планирует вернуться к снижению ставки не ранее конца 2019 года. Это говорит о негативных ожиданиях Центробанка на следующий год, ещё одно повышение ставки в ближайшие полгода не исключено. Это не добавляет оптимизма инвесторам в российские облигации. Тем не менее, вчера падение ОФЗ приостановилось, но и говорить о полноценном отскоке пока не приходиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

9 октября внешний фон для рубля ухудшился — валюты развивающихся стран и товарные валюты (например, канадский доллар) оказались под давлением. На общем фоне рубль смотрелся уверенно, тем не менее, курс доллара вновь поднялся до «нехорошей» отметки 66,60 руб.

Если сегодня, 10 октября, внешний фон не улучшится, можно будет увидеть продолжение роста курсов доллар/рубль и евро/рубль. Актуальным для пары доллар/рубль на сегодня остается диапазон 66−67,20 руб. (на уровне 67,20 руб. располагается сильное сопротивление, пройти его с наскоку будет непросто), для евро/рубль — 75,9−77 руб. Сегодня настроения на валютном рынке определят итоги размещения Минфином РФ выпуска трехлетних ОФЗ. На прошлой неделе этот выпуск не удалось разместить.

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